تكنولوجيا: Nvidia تتجه لتطوير شريحة جديدة مخصصة للروبوتات البشرية #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nvidia لإطلاق مشروع جديد لتطوير شريحة مخصصة لدعم الجيل القادم من الروبوتات البشرية بتقنية الذكاء الإصطناعي.

أشتهرت شركة Nvidia كواحدة من عمالقة تصنيع كرت الشاشة في العالم، كما أنها من بين الشركات الرائدة في صناعة تقنيات الذكاء الإصطناعي.

واليوم تؤكد تفاصيل جديدة على أن شركة Nvidia في طريقها لإطلاق مشروع جديد لتعزيز دورها في تطور تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تعمل على تطوير شريحة مخصصة للروبوتات البشرية والتي تعرف الآن برمز “Jetson Thor”.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت عبر صحيفة “Financial Times” أن Nvidia تخطط لإطلاق الشريحة بشكل رسمي العام المقبل، كما تأتي الشريحة بتركيز خاص على تعزيز مهام الحوسبة في الروبوتات البشرية، لمعالجة العمليات المعقدة بآلية فائقة السرعة.

كما تشير التوقعات إلى أن هذه الشريحة تهدف لتعويض خسائر إيرادات الشركة المتوقعة في الأسواق لتطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر تعمل كلٍ من جوجل وأمازون على رقاقات جديدة مخصصة لتقنية الذكاء الإصطناعي، بهدف خفض الإعتماد على تقنيات Nvidia للذكاء الإصطناعي.

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