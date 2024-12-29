تكنولوجيا: هاتف Vivo Y200+ الجديد: معالج Snapdragon 4 Gen 2 وبطارية 6000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y200+ في السوق الصينية، موجهًا للفئة ذات الميزانية المحدودة. يوفر الهاتف مواصفات قوية مع ميزات تنافسية. فيما يلي نظرة شاملة على تفاصيل الهاتف.

الشاشة والتصميم

يأتي هاتف Vivo Y200+ بشاشة LCD بقياس 6.68 بوصة، تعرض بدقة 720 × 1608 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز لتجربة عرض سلسة. تتيح الشاشة مستوى سطوع يصل إلى 1000 نتس في المتر المربع، مما يعزز الوضوح في ظروف الإضاءة القوية مثل ضوء الشمس.

كما حصل الهاتف على شهادة TÜV Rheinland للحد من الضوء الأزرق، بجانب تقنية التعتيم المستمر (DC Dimming) لتقليل الوميض، مما يوفر راحة إضافية للعينين.

يتمتع الهاتف بتصميم نحيف وسهل الاستخدام، حيث يبلغ سمكه 7.99 ملم فقط. ورغم البطارية الكبيرة، حافظ Vivo على متانة التصميم عبر هيكل مقاوم للصدمات، مع شهادة IP64 التي توفر حماية من الغبار ورذاذ الماء. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان جذابة: اللون المشمشي، اللون السماوي، والأسود الداكن.

الأداء والمعالج

يعمل Vivo Y200+ بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، الذي يضمن أداءً موثوقًا سواء في المهام اليومية أو الألعاب الخفيفة. يأتي الجهاز بخيارات متعددة للذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع تخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة لتلبية احتياجات المستخدمين.

يشغّل الهاتف واجهة Funtouch OS التي تقدم تجربة سهلة وسلسة. توفر الواجهة ميزات ذكية مثل تحسينات مكالمات الذكاء الاصطناعي، ووضعية الاستخدام البسيط لكبار السن، وخاصية حظر المكالمات الاحتيالية لزيادة الأمان.

الكاميرا

يتضمن الهاتف نظام كاميرا مزدوج في الخلف، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لتصوير عالي الوضوح، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل لتحسين تفاصيل الصور

. تدعم الكاميرا الخلفية وضع التصوير الليلي للحصول على صور واضحة في الإضاءة المنخفضة. أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، فتتيح التقاط صور سيلفي بجودة جيدة مع تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

البطارية والشحن

زودت Vivo هاتف Y200+ ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، والتي توفر استخدامًا ممتدًا طوال اليوم. يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 44 واط، حيث يمكن شحن البطارية حتى 50% في 36 دقيقة فقط، مما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أداء طويل الأمد مع وقت شحن قصير.

الصوت والاتصال

يتميز الهاتف بمكبرات صوت استريو مزدوجة توفر صوتًا محسنًا يصل إلى 300%، بجانب دعم شبكات الجيل الخامس (5G) لتجربة اتصال سريعة ومستقرة.

الأسعار والتوافر

يتوفر Vivo Y200+ الآن على منصات البيع الصينية مثل JD.com، ويأتي بخيارات ذاكرة متعددة:

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: بسعر 1099 يوان (حوالي 150 دولارًا).

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: بسعر 1299 يوان (178 دولارًا)، مع خصم يصل إلى 1199 يوان (164 دولارًا).

12 جيجابايت + 512 جيجابايت: بسعر 1499 يوان (205 دولارًا).

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