تكنولوجيا: هواتف Galaxy S25 تنطلق بميزة دعم معايير Qi2 في الشحن اللاسلكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سلسلة هواتف Galaxy S25 في منصة FCC خلال الفترة الماضية، مع تفاصيل تؤكد دعم الشحن اللاسلكي في هذه الإصدارات، وفي تفاصيل جديدة كُشِف عن دعم السلسلة كاملة لمعايير Qi2 في الشحن اللاسلكي.

كشف تقرير نشر عبر صفحة “Ice Universe” عن تفاصيل أكثر حول الشحن اللاسلكي في الجيل القادم من هواتف سامسونج المميزة.

ويؤكد التقرير على أن الشحن اللاسلكي في هذه الإصدارات سيأتي بمعايير Qi2، كما أكدت إحدى الملفات المسربة على أن قدرة الشحن اللاسلكي ستكون 15W.

من جانب أخر قدمت HMD خلال الفترة الماضية هاتف HMD Skyline الذي يعد أول إصدارات الأندوريد المميزة بدعم معايير Qi2 MPP في الشحن اللاسلكي.

كما إتجهت Oppo لتطوير ملحق “Oppo Mag” الذي يوفر لهواتفها تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي، حيث تم دمج هذه التقنية في حافظة تتصل بالهاتف لجلب دعم الشحن اللاسلكي، ولا يختلف الحال في هاتف OnePlus 13 الذي يمكن أن يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي عند إتصال حافظة مخصصة بهذه التقينة.

أيضاً لا تتوافق هذه التقنية في الشحن اللاسلكي مع معايير Qi2، حيث ترتكز الإكسسوارات السابقة على معايير “MagVOOC” في الشحن اللاسلكي، لذا نترقب التغييرات التي ستطرأ على سلسلة Galaxy S25 مع دعم معايير Qi2 MPP الجديدة.

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