تكنولوجيا: Nokia تطلق أول كاميرة 5G 8K بزاوية 360 درجة وتصميم يدعم مقاومة أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nokia اليوم عن Nokia 360 وهي أول كاميرة 5G في العالم تدعم زاوية 360 درجة، وتسجيل فيديو بدقة 8K، وتصميم يدعم المقاومة.

تتميز كاميرة Nokia 360 الجديدة بميزة دعم بث الفيديو بدقة 8K، مع صوتيات spatial متعددة الإتجاهات، وميزة الإتصال بإستجابة سريعة، مع عدد من الإختيارات للإتصال تشمل شبكات 5G الخلوية، وWi-Fi، أو الإتصال عبر Ethernet.

كما تقدم نوكيا نموذج يدعم الإتصال عبر Wi-Fi فقط، بينما يأتي النموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G مقاومة درجات الحرارة المرتفعة.

أيضاً تدعم كاميرة Nokia 360 معايير IP67 في مقاومة الماء والأتربة، مع دعم مقاومة الصدمات، كما يدعم هذا التصميم مقاومة أعلى، أيضاً تم تعزيز معايير الحماية في الكاميرة والتي تتضمن برامج للآمان مع أجهزة مدمجة للحماية.

كما طورت الكاميرة للتوافق في العمل مع برنامج نوكيا (RXRM)، والذي يتيح تشغيل الكاميرة عن بعد لبدء مراقبة الموقع وإستكشاف المكان، أيضاً تدعم منصة الكاميرة تحريك الكاميرة لتسجيل مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة، مع دفع صوتيات ثلاثية الأبعاد بتقنية OZO.

يذكر أن كاميرة Nokia 360 أختبرت في منجم Pyhäsalmi في أوروبا، حيث إستخدمت الكاميرة في عمليات البحث والتطوير والتدريب عن بعد.

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