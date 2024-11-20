تكنولوجيا: سوني تسعى للاستحواذ على Kadokawa عملاق الألعاب والأنيمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وردت تقارير تفيد بأن شركة سوني تجري محادثات لشراء شركة Kadokawa Corporation. ورغم أن الشركتين رفضتا التعليق رسميًا، إلا أن الخبر نُشر حصريًا عبر وكالة رويترز، مما يشير إلى أن المصدر يتمتع بمصداقية عالية.

قد تبدو هذه التقارير مجرد شائعات، لكن صفقة كهذه تحمل آثارًا كبيرة على صناعات الأنيمي والألعاب. تُعد Kadokawa واحدة من أبرز الشركات في هذا المجال، حيث تعمل كناشر للروايات الخفيفة وتعاون مع استوديوهات لتحويلها إلى أعمال أنيمي. تتضمن أعمالها الناجحة عناوين مشهورة مثل The Melancholy of Haruhi Suzumiya وKill la Kill وKonosuba.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Kadokawa حصصًا كبيرة في استوديوهات ألعاب رائدة مثل FromSoftware، مطور ألعاب ناجحة مثل Elden Ring وArmored Core. وفي حال أكملت Sony الاستحواذ، ستحصل على الأغلبية العظمى من ملكية الاستوديو، بجانب الحصص الحالية المملوكة لها ولشركة Tencent.

هناك أسباب عديدة قد تدفع Sony لاتخاذ هذه الخطوة. أولًا، تمتلك الشركة خدمة Crunchyroll، الرائدة في بث الأنيمي، ومن شأن الحصول على Kadokawa أن يمنحها حقوقًا ونفوذًا أكبر على مواد أنيمي متعددة. ثانيًا، في قطاع الألعاب، سيعزز هذا الاستحواذ مكانة Sony في سوق Playstation من خلال روابط أقوى مع استوديوهات Kadokawa.

إلى جانب FromSoftware، تمتلك Kadokawa حقوقًا لسلاسل معروفة مثل RPG Maker وDanganronpa، بالإضافة إلى نجاحها الأخير مع لعبة Dragon Ball: Sparking، مما يجعل هذه الصفقة إضافة استراتيجية قيّمة لشركة Sony.

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