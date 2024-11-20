تكنولوجيا: تكامل أعمق بين Google Chat وGoogle Drive في تحديث جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن تحديث جديد يعزز التكامل بين Google Chat و Google Drive، حيث سيتم تثبيت تطبيق Drive Chat تلقائيًا لتحسين تجربة المستخدمين. يتيح هذا التحديث استقبال إشعارات مباشرة في Google Chat حول النشاط الأخير في مستندات Drive، مثل التعليقات وطلبات المشاركة، دون الحاجة لمغادرة التطبيق.

مع التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الرد على التعليقات أو حلها في مستندات جوجل مباشرة داخل Google Chat، بما في ذلك الإشارة إلى زملائهم أثناء الرد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اختيار مستوى الوصول المناسب (مشاهد، معلق، محرر) عند الاستجابة لطلبات المشاركة.

يوفر التحديث أيضًا إشعارات عند الإشارة إليك في المستندات عبر اختصار خاص داخل التطبيق، مع إمكانية حظر المرسلين أو الإبلاغ عن إساءة الاستخدام من الإشعارات الواردة من خارج المؤسسة.

رغم تثبيت تطبيق Drive Chat تلقائيًا، يمكن للمستخدمين إدارة الإشعارات، كتمها، أو حتى إلغاء تثبيت التطبيق من خلال القائمة المكونة من ثلاث نقاط. كما يمكن للمشرفين تعطيل هذه الميزة على مستوى النطاق أو المجموعة، بينما يُتاح للمستخدمين النهائيين خيار تعطيلها أيضًا.

تبدأ جوجل طرح التحديث تدريجيًا اعتبارًا من 18 نوفمبر، ومن المتوقع اكتماله بحلول 15 يناير 2025. ستكون الميزة الجديدة متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الفرديين في الخدمة.

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