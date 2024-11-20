استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في المدينة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا أثناء قيادة المركبة (الجوال) يتصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة المدينة المنورة، يليه الانحراف المفاجئ، يليه عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.