شكرا لمتابعة خبر عن صيني وتونسي يحكون تجربتهم عن السفر للمدينة المنورة بالدراجة الهوائية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقيا الشابان خالد الشعيبي من تونس وأنا كاي من الصين في المدينة المنورة ، بعدما جمعهما حب الدراجة الهوائية التي استخدموها كوسيلة للقدوم للمدينة المنورة .

واجتمع الشابان علي أن حب المملكة واختاروا المجئ بالدراجة خصيصاً ، لأن المملكة بلد الأمن والأمان ، مؤكدين علي أن الطريق جيد ومرحب بك في كل مكان وزمان .

وقال كاي الصيني عن تجربته في المملكة ، أنها بلد رائعة ، دخلتها من ضباء عن طريق مصر والأن أواصل ركوب الدراجة من ضباء إلى المدينة المنورة ، وسأصل اخيراً إلى جازان .

وأضاف كاي ، الناس على الطريق يساعدونني دائماً ويعطونني الماء والطعام ، مؤكداً علي أنه وجد ترحيب لم يجده في بلد أخر .