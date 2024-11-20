شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3700 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس في التعاملات الصباحية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4228.5 جنيه للبيع، و4211.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3876.25 جنيه للبيع، و3860.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، 3700 جنيه للبيع، و3685 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3171.5 جنيه للبيع، و3158.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر، 2466.75 جنيه للبيع، و2456.75 جنيه للشراء.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر عند، 2114.25 جنيه للبيع، و2105.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29600 جنيها للبيع، و29480 جنيها للشراء.

