شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طفل.. قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة الليلة الماضية واليوم، طالت مناطق متفرقة في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في جنين، رام الله، والخليل، ومن بين المعتقلين طفل وأسرى سابقون.

وفي موضوع متصل، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، التي تشهد عملية اقتحام واسعة لليوم الثاني على التوالي.

في حين تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة المزرعة شمال رام الله.