شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض أكثر من ٥٠ خبيرًا وشريكاً تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة لريادة الأعمال أمام أكثر من ٥ آلاف طالب وخريج ورائد أعمال، في انطلاقة فعاليات "أيام كلية إدارة الأعمال" أمس الثلاثاء (29 نوفمبر 2024)، والتي تستمر على مدار يومين بمقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا ⁦‪@UBT_EDU‬⁩ على كورنيش جدة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور وهي "الابتكار والتكنولوجيا، والاستدامة".

‏وقد اطلقت الجامعة هاكثون تحدي "سباركاثون"، الذي يجمع الطلاب المبدعين للتنافس في مجالات التقنية المالية والسياحة، والاستدامة، وذلك بجذب طلبة مشاركين من ١٦ جامعة من جامعات المملكة وخارجها بالإضافة لطلبة التعليم العام من موهبة.

‏ ويهدف ذلك إلى تعزيز الابتكار وبناء جسور التعاون بين الطلاب والشركاء من مختلف القطاعات، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً خلال ورش العمل التفاعلية، وفي حضور ما يقارب من 5 آلاف طالب وطالبة من جامعة الأعمال والتكنولوجيا و2000 خريج أغلبهم من رواد الأعمال الذين افتتحوا مشاريع أو عملوا في قطاعات عامة وخاصة.

‏وانطلقت الفعاليات التي تنظمها كلية إدارة الأعمال بالجامعة، برعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وفي حضور رئيس الجامعة الدكتور/ وئام بن حسني تونسي وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

‏من جهته، أكد رئيس جامعة الأعمال الدكتور وئام بن حسني تونسي أن الفعالية التي شهدت حضوراً كبيراً تستكمل رؤية الجامعة ورسالتها نحو تحقيق التعليم المعرفي الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وتسعى من خلالها إلى تعظيم الأثر ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "ان أيام الأعمال بكلية ادارة الأعمال منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار وبناء جسور التعاون بين الطلبة وشركاء النجاح من مختلف القطاعات، وتأتي هذه المناسبة متزامنة مع تدشين عدد من المبادرات الاستراتيجية الرائدة للجامعة، ويأتي في طليعتها مشروع التحول الرقمي، ومشروع الاستدامة الذي يهدف لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام ٢٠٥٠م، كجزء اساسي من استراتيجية الجامعة لدعم التطوير المستمر والابتكار بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام ومجتمع الأعمال بشكل خاص".

‏ونوهت عميدة كلية ادارة الأعمال الأستاذ الدكتور/ حنين محمد شعيب، بقولها إن أيام كلية إدارة الأعمال هي أكثر من مجرد فعالية، فهي منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وتحفيز روح الابتكار والريادة، وقالت: "نحن نؤمن بأن الابتكار والتقنية والاستدامة هم محركات التغيير في عالم الأعمال اليوم، ولهذا حرصنا على أن تكون هذه الفعالية بمثابة محفز للأفكار المبتكرة التي تساهم في بناء مستقبل أعمال أكثر استدامة."

‏وشهد حفل الافتتاح تكريم المحاضرين والمشاركين والرعاة في ورش العمل، وأصحاب المشاريع الابتكارية التي نالت إستحسان وثناء الحضور.