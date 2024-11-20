شكرا لقرائتكم خبر عن مفاعلات الجيل الثالث بمحطة الضبعة النووية الأكثر أمان بالعالم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 11:00 م
أصبحت الدولة المصرية بشكل رسمى تمتلك اول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بعد تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع بالمحطة، والتى تعد من أكثر المفاعلات أمانا على مستوى العالم و هو ما يجعل الدولة المصرية الاكثر التزاما بمعايير الأمان النووى التى تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفيما يلى أهم الأسباب التى توكد التزام مصر الكامل بمعايير الأمان النووى:
1- تستخدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الشريك الروسى شركة روساتوم المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة احدث أنظمة ألامان فى بناء المفاعلات النووية.
2- يوجد بالمفاعلات أنظمة أمان سلبية وذاتية.
3- تحتوى المحطة على وعاء احتواء خرسانى مزدوج لمنع تسرب أية مواد مشعة للبيئة المحيطة.- مفاعلات الجيل الثالث المطور والتى تتسم بالخصائص الآتية:-
1- إجراء تحسينات على تصميم مفاعلات الجيل الثالث لتجنب أية أخطاء ظهرت على تصميمات مفاعلات الجيل الثانى والجيل الثالث أثناء التشغيل.
2- تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدى إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالى تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه.
3- كفاءة حرارية عالية.
4- تصميم معيارى مما يسهل الحصول على التراخيص وتقليل المدة اللازمة للبناء.
5- وجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية حيث روعى فى تصميمه الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.
6- زيادة عمر المفاعل التشغيلى ليصل إلى 80 عاما.
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