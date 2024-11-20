شكرا لقرائتكم خبر عن مفاعلات الجيل الثالث بمحطة الضبعة النووية الأكثر أمان بالعالم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الدولة المصرية بشكل رسمى تمتلك اول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بعد تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع بالمحطة، والتى تعد من أكثر المفاعلات أمانا على مستوى العالم و هو ما يجعل الدولة المصرية الاكثر التزاما بمعايير الأمان النووى التى تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يلى أهم الأسباب التى توكد التزام مصر الكامل بمعايير الأمان النووى:

1- تستخدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الشريك الروسى شركة روساتوم المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة احدث أنظمة ألامان فى بناء المفاعلات النووية.

2- يوجد بالمفاعلات أنظمة أمان سلبية وذاتية.

3- تحتوى المحطة على وعاء احتواء خرسانى مزدوج لمنع تسرب أية مواد مشعة للبيئة المحيطة.

- مفاعلات الجيل الثالث المطور والتى تتسم بالخصائص الآتية:-

1- إجراء تحسينات على تصميم مفاعلات الجيل الثالث لتجنب أية أخطاء ظهرت على تصميمات مفاعلات الجيل الثانى والجيل الثالث أثناء التشغيل.

2- تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدى إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالى تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه.

3- كفاءة حرارية عالية.

4- تصميم معيارى مما يسهل الحصول على التراخيص وتقليل المدة اللازمة للبناء.

5- وجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية حيث روعى فى تصميمه الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.

6- زيادة عمر المفاعل التشغيلى ليصل إلى 80 عاما.