شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التبادل التجارى المصرى وأهم التكتلات الاقتصادية الإفريقية لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور قيمة التبادل التجاري مع أهم التكتلات الاقتصادية الإفريقية عام 2023.



ومن أهم تلك التكتلات بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء 6.5 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 10.2%، كما بلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 5.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 19%، وسجلت القيمة الإجمالية للواردات من دول الساحل والصحراء 925 مليون دولار عام 2023، مقابل 1144 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 19%.

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا 5.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.4 مليار دولارعام 2022 بنسبة زيادة بلغت 7.4%، وبلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الكوميسا 4.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 3.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادرة بلغت 20%، وبلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الكوميسا 1.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 15.8%.

وبلغ حجـم التبادل التجاري بيـن مـصر ودول حـوض النيل 3 مليار دولار عام 2023 مقابـل 3.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 3.2%، وبلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2023 وأيضا عام 2022 ، وبلغت قيمة إجمالى الـواردات من دول حوض النيل 1.3 مليار دولار عـام 2023، مقابـل 1.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 7.1%.