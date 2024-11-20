«الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح لفيروس جدري القردة للأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت منظمة الصحة العالمية ترخيصاً لاستخدام أول لقاح ضد جدري القردة للأطفال، وهو القرار الذي يأمل الخبراء في أن يساعد في جعل التطعيم متاحاً على نطاق أوسع لأحد من أكثر قطاعات السكان تضرراً من الفيروس في ظل تفشي المرض حالياً بالكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان صدر أمس الثلاثاء، إنها وافقت على لقاح ضد جدري القردة تصنعه شركة «كيه ام بيولوجيكس» اليابانية، من أجل استخدامه للأطفال الذين تزيد أعمارهم على العام، ويتم تقديمه كجرعة واحدة.

وكانت منظمة أنقذوا الأطفال الخيرية قد قالت مطلع هذا الشهر إن الحالات بين الأطفال أقل من 18 عاماً ارتفعت بأكثر من 130% في الكونغو، مشيرة إلى وجود أكثر من 25 ألف حالة اشتباه حالياً.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وافقت على لقاح جدري القردة الذي تصنعه شركة بافاريان نورديك للأشخاص من 18 عاماً وأكثر، ولكنها قالت إنه يمكن استخدام اللقاح بين الأصغر سناً في حال رأى الأطباء أن المزايا تفوق المخاطر المحتملة.

وأوضحت منظمة الصحة أن اليابان أعلنت أنها ستتبرع بنحو 3 ملايين جرعة من اللقاح الذي تصنعه شركة كيه ام للكونغو.