برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لمهنة مشرف السكن الجماعي

أطلقت وزارة البلديات والإسكان،برنامجًا جديدًا للتدريب المنتهي بالتوظيف للمواطنين في مهنة "مشرف السكن الجماعي"، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين بالعمل في مهنة مشرف السكن الجماعي، ويهدف إلى تأهيل الملتحقين بالبرنامج بالمهارات والمعارف اللازمة وفق الضوابط والاشتراطات المرتبطة بالسكن الجماعي للأفراد.

وسيتولى المتدرب بعد اجتيازه البرنامج؛ مسؤولية تأمين جميع التسهيلات الخاصة بإسكان الأفراد ومتابعة أعمال الصيانة للمساكن وتوزيع الأفراد على المساكن، ومتابعة تطبيق اللوائح التنظيمية والتعليمات المنظمة للسكن الجماعي للأفراد، وإعداد قاعدة بيانات بالأفراد الساكنين، وتوفير الخدمات الأساسية وجوانب السلامة والأمن في السكن، ومتابعة توفير الخدمات الطبية وإعداد وتقديم تقارير العمل. ويُعد البرنامج التدريبي مدعومًا بنسبة تصل إلى 50% وبحد أقصى 3000 آلاف ريال من الأجر، ويُقدم من قبل المراكز التعليمية التابعة لعدد من الجامعات، وهي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى).

ويُمكن للراغبين بالالتحاق في البرنامج التسجيل من خلال زيارة الرابط .

يُذكر أن وكالة تنمية القدرات البشرية بالوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، أطلقت مؤخرًا دعمًا لعدد 6 شهادات مهنية احترافية، لرفع مهارات وكفاءة المختصين في المجالات الهندسية باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات، ما سينعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع الحيوي.