سارة سلامة لـ الخليج 365: دوري في نقطة سوده الأصعب وهذا ردي على خضوعي لجراحة تجميل

تحدثت سارة سلامة في البداية عن شخصية فيروز وتجسيدها لدور شرير ومليء بالحقد موضحة: "أحب الأدوار التي بها تمثيل، وتحديداً أدوار الشر، فليس كل الفنانين يتفقوا على ذلك، ولكنى أفضل هذه النوعية من الشخصيات، وقدمتها سابقاً في ولكن ليس بهذا الشكل، ولذلك أعتبر "فيروز نقطة تحول رهيب في كل النواحي، والحقيقة أني كنت خائفة من هذا الدور وكره الجمهور لي لاسيما وأنها شخصية معقدة نفسيا وغير سوية تماماً بسبب ماضيها.

سارة سلامة: فيروز فى نقطة سودا أكثر دور تعبت فيه بحياتي

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سارة سلامة: أنا والشركة المنتجة وش السعد على بعض أحب التعامل معهم

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سارة سلامة: الحلقات القادمة ستكشف سبب تصرفاتي

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سارة سلامة: لم أقم بعمليات تجميل والحديث عن ذلك تفاهات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تخوض الفنانةتجربة درامية جديدة خلال مسلسل "" الذي انطلق عرضه الأسبوع الماضي، وتجسد سارة خلال الأحداث شخصية فيروز المليئة بالكره والحقد وتدبير المكائد لكل من حولها من أفراد عائلتها، وتحدثت سارة سلامة في حوار خاص مع "" عن الشخصية وكواليس العمل وصعوبة الدور والتصوير في لبنان كما ردت على الانتقادات الموجهه لها حول تغيير شكلها بعمليات التجميل.اعتبرت فيروز في مسلسل "" أكثر الأدوار التي تعبت فيها منذ دخولها عالم التمثيل قائلة: "مبسوطة جداً بالدور وأعتقد أنه أكثر دور تعبت فيه في حياتي، لأن التركيبات الموجودة به ليست سهلة، ولم أكن أعرف سأدخل للشخصية من أين، ولكن المخرج محمد أسامة ساعدني كثيراً في التعامل مع الشخصية على مدار كافة الحلقات لأن الدور صعب جداً مليء بالتفاصيل على مدار 50 حلقة".يمكنكِ قراءة.. نقطة سودة يُعيد فنانيّن إلى الشاشة بعد رحيلهما.. إليكم التفاصيلوشددت سارة سلامة على أن دور فيروز من أصعب الأدوار التي من الممكن أن يُقدم لأي فنانة، موضجة:"لذلك أن مبسوطة جداً بردود الأفعال وأشعر أنى قدمت شخصية مختلفة تماماً من ناحية التمثيل، خاصة وأنى اعتذرت عن العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية لأني وجدت الأدوار هيا هيا ولذلك أحببت يكون في شخصية مختلفة وبها تمثيل بجد، خاصة وان هناك مخرجين عندما يرونك تقدم دور بشكل جيد يأتون بك في نفس الدور والشخصية في كل الأعمال".وأكدت سارة سلامة على أنها أحبت الدور بمجرد عرضه عليها خاصة وانها تعاونت كثيراً مع الشركة المنتجة وتحب التعامل معهم حيث كانت عملت مع الشركة فى بداياتها خلال مسلسل "" منذ 10 سنوات قائة:" الشركة كانت فاتحة خير علىّ حتى أستاذ صادق دايماً يقولي انتي وش السعد على الشركه، فأنا بصراحة أحبهم جداً وأحب الشغل معهم لأنهم مريحين جدا ًفي كل شيء ورغم أننا صورنا في لبنان لمدة 7 أشهر وتعبنا جدا كلنا لكن الحمد لله ربنا بيديك على قدر التعب".وعن ردود الأفعال من المقربين لها وعائلتها على دور فيروز في مسلسل "نقطة سوده" أكدت سارة سلامة أن الجميع تفاجأوا بها من الحلقة الأول قائلة:"مكانوش طايقيني، ويقولوا لي انتي ازاي كدا بالشر ده، فهما اتخضوا وهما وكانوا قاعدين جنبي كلهم بيتفرجوا اختي وبنتها ومامتي، لأنهم شاهدوا واحدة غير التي تعيش معهم في نفس المنزل، كما أن الذي يعرفني جيداً على دراية بطبيعة شخصيتي وطيبيتى وهدوئى، فالناس الذين لا يعرفوني يأخذون انطباع عني بأني تنكة ومتكبرة عكس الحقيقة فكل من يعرفني يجدنى عكس الأدوار التي أقدمها تماماً.إقرأي أيضاً.. سارة سلامة بعد أداء مناسك العمرة: حققت أكبر حلم في حياتي.. صوروتابعت:"بعيداً عن المقرببين لي، فأنا اتخضيت من ردود الأفعال ولم أكن أتخيل ما حدث، فجائتنى فرحة فجأه كدا، ووالله دعيت ربنا كتير قبل العرض، لأني كنت في ضغط وتوتر قبل أول حلقة، وذلك طبيعي قبل أي عمل، وكنت خائفة جداً، مباكلش ومعدتي تعبانه جداً، ولكن بعد عرض الحلقة الأول ارتحت من ردود الأفعال وأن المسلسل ترند في وقت يعرض فيه أكثر من عمل آخر، فمعني كدا انه فيه حدث، يعني الموضوع مش مجرد دور بعمل".وعن تشابه شخصية فيروز في "" مع دور عبلة الذى قدمته في مسلسل "لأعلى سعر" قبل 7 سنوات أوضحت سارة:"بالفعل هناك بعض التشابه في كونها زوجة خائنة في العملين، إلا أن طبيعة الشخصيتين مختلفتين تماماً، لأن فيروز شخصية شريره لأقصة درجة، حتى في الكواليس كانوا يقولون لي أنتى النقطة السوده في المسلسل، من كثرة المكائد التي تقوم بها دون أن يفرق معها أي شيء سواء زوج أو قريب ولكن ستظهر في الحلقات المقبلة عن مبرراتها لهذه التصرفات".تابعي المزيد.. بالفيديو: سارة سلامة وعدت والدها بعدم الخضوع لجلسات تصوير جريئةتطرقت للانتقادات والاتهامات التي وُجهت لها مع بدء عرض المسلسل حول التغير الكبير في شكلها وأنها قامت بعمليات تجميل وقالت أن ما يحدث حول هذا الأمر بالنسبة لها ما هو إلا تفاهات موضحة:"نحن نقدم أدوار وشخصيات بعيدة عن شكلنا كما أن شكلى عندما كنت في عمر 17 سنة لابد أن يكون مختلفاً عن شكلى في الوقت الحالي، والغريب أن الناس تركت الحديث عن الدور والأداء التمثيلي وتحدثوا عن أنى عملت تجميل وغيرت من شكلي".وشددتعلى عدم إجرائها أي عمليات تجميل في حياتها قائلة:"الناس تقول ما تراه ولكن هذه شخصية وأنا قدمها بالشكل الذي يناسب طبيعتها، وهذا مكياج وأنا أدا شخصيه وانا يقدمها ومبسوطه بيها جدا ودى مكياج وانا اقدر العب باي حاجه في شكلي بالمكياج ودا مكياج وانا قاصده اني اخلي شكلي بفكرة الشر شويه اللي هو شرير شخصيه مش هاديه ومش كيوت".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»