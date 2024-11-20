وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة

وكان أول الواصلين من الدفعة الأولى لبرنامج العمرة للعام الحالي 1446هـ، وفد المستضافين من مملكة ماليزيا، وعددهم 25 معتمرًا ومعتمرة، حيث تُمثل الدفعة الأولى من ضيوف البرنامج 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 12 دولة حول العالم , من بين 1000 معتمر من 66 دولة، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، يتم استضافتهم على 4 مجموعات خلال العام 1446هـ. وعبر الضيوف لدى وصولهم للمدينة المنورة عن شُكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده على كرم الاستضافة، واصفين البرنامج بأنه مكرمة غالية من المملكة تصب في خدمة الإسلام والمسلمين.
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