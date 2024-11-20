الخليج اليوم .. باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فرضت السلطات في باكستان على طالبي تأشيرات العمرة التوقيع على تعهد خطي بعدم التسول خلال زيارتهم إلى السعودية.

وقالت تقارير صحفية باكستانية إن الحكومة بدأت تطبيق قواعد جديدة للحد من استغلال تأشيرات العمرة في التسول داخل المملكة العربية السعودية.

وتشمل هذه القواعد توقيع تعهد خطي من قبل المسافرين بعدم ممارسة التسول خلال زيارتهم، مع فرض إجراءات قانونية صارمة على المخالفين عند عودتهم إلى باكستان.

وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، بدأت السلطات الباكستانية في إنشاء قائمة سوداء تضم الأفراد المتورطين في استغلال تأشيرات العمرة لأغراض غير قانونية.

من جهتها، أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) عن القبض على أربعة وكلاء سفر في مدينة ملتان، كانوا يسهلون سفر الأشخاص إلى السعودية بغرض التسول مقابل عمولات مالية.

ونقل موقع "باكستان توداي" عن مصادر قولها إن الحكومة عازمة على معالجة هذه القضية، حيث أضرت مشكلة التسول بعلاقات باكستان مع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح جماح مافيا التسول التي شوهت صورة باكستان.

المصدر: باكستان توداي