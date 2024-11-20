السعودية | “الذكاء الاصطناعي للأبحاث” بجامعة الملك عبد العزيز يعقد محاضرات علمية في مجال الكيمياء الحيوية وعلوم الأدوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

عقد مركز الذكاء الاصطناعي للأبحاث والابتكار في العلاجات الدقيقة محاضرات علمية متخصصة في مجال الكيمياء الحيوية والأحياء الجزيئية وعلوم الأدوية وتطبيقتها الإبتكارية في عدة أمراض، يوم الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، وتضمن البرنامج زيارة للمراكز والوحدات البحثية في مركز الملك فهد للبحوث الطبية وكلية الصيدلة وكلية الحاسبات داخل جامعة الملك عبدالعزيز للإطلاع على الإمكانيات المتاحة والتواصل مع كوادر من خبرات مختلفة لتعزيز التعاون بين الطرفين في عدة مجالات.

ويعتمد مركز الذكاء الاصطناعي للابحاث والابتكار في العلاجات الدقيقة بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد على الاستفادة من البنية التحتية والموجودة في الجامعتين واستخدام تقنيات رقمية متقدمة مثل تعلم الآلة، وحوسبة الكم، والبيانات الضخمة وغيرها لتطوير واكتشاف علاجات وأدوية متخصصة، وسيجمع المركز متخصصين من المجالات المختلفة مثل الكيمياء الحيوية، والطب، والصيدلة، والوبائيات، والحاسب، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والمعلومات الحيوية، وعلم البيانات، وحوسبة الكم و كل ما يتعلق باكتشاف و تطوير العلاجات دقيقة.

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