شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تصادر 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية وتغلق محلين مخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق محلين مخالفين تعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.