شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهدف تجمعًا للفلسطينيين بمنطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ فجر اليوم، إلى 20 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين، بينهم أطفال ونساء.

وفي السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على حي الزيتون ومخيمي البريج والنصيرات، ومناطق متفرقة شمال وجنوب القطاع، تسبب في نسف وتدمير مبانٍ ومربعات سكنية كاملة.

