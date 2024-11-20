شكرا لقرائتكم خبر لتلبية احتياجات قطاع النقل السعودي.. إطلاق أول شاحنة بناقل حركة يدوي أوتوماتيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أُطلقت شاحنة "Prima 4440.S AMT" المتطورة في المملكة العربية السعودية، وهي أول شاحنة مزودة بناقل حركة يدوي أوتوماتيكي، تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات السوق السعودي المتنامية وتعزيز كفاءة قطاع النقل اللوجستي.

تسهم هذه الشاحنة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقديم حل مثالي لشركات النقل والمقاولات من حيث توفير الوقت والتكاليف.

تُعرض الشاحنة لأول مرة في معرض "الدمام للشاحنات والآليات الثقيلة 2024"، وتتميز بمحرك قوي بسعة 8.9 لتر من نوع "كومينز"، متوافق مع Euro-V، ويحقق 400 حصان عند استخدام المكابح وعزم دوران يصل إلى 1700 نيوتن متر.

هذا يمنح الشاحنة القدرة على التعامل مع أصعب الطرق والتضاريس والمنحدرات الحادة. كما تتميز الشاحنة بمقصورة مريحة وأداء سلس يعزز راحة السائق ويقلل من استهلاك الوقود.

وتعتبر الشاحنة واحدة من خمس شاحنات أخرى من "تاتا موتورز" ذات الأداء العالي، وهي مصممة لتناسب العديد من الاستخدامات، بما في ذلك نقل الحاويات العملاقة والمعدات الثقيلة.

الشاحنة تتوافق مع كافة الاشتراطات الفنية المعمول بها في المملكة، وتأتي مزودة بعدد من الميزات الذكية مثل نظام التحرك بالسرعة المبنية على الحمولة، ونظام إدارة تسارع المركبة، ونظام التشغيل والإيقاف الآلي، بالإضافة إلى نظام الإنذار عند المنعطفات.

وبهذه المناسبة، قال أنوراج ميروترا، رئيس العمليات الدولية في قسم المركبات التجارية بـ "تاتا موتورز": "تعد المملكة سوقًا استراتيجية بالنسبة لنا، حيث نخدم عملاءنا منذ عقود. ومع تسارع التحول في المملكة، نحن ملتزمون بتلبية احتياجاتها من وسائل النقل المتطورة، مع التركيز على التقنيات الحديثة والموثوقية العالية، ما يحقق للعملاء هامش ربح أكبر. نحن واثقون أن شاحنتنا الجديدة، أول شاحنة بناقل حركة يدوي أوتوماتيكي في السوق السعودية، ستساهم في تلبية احتياجات النقل ودعم خطط النمو المستقبلية."

وفي تعليقه على التوسع في مبيعات شاحنات "Prima"، قال السيد عظيم خان، المدير الإداري لدى محمد يوسف ناجي للسيارات: "شراكتنا الناجحة سمحت لنا بتقديم منتجات موثوقة تلبي احتياجات السوق السعودي المتغيرة. ومع إطلاق هذه الشاحنة الجديدة، نواصل التزامنا بتقديم أفضل خدمة ما بعد البيع، من خلال فنيين متخصصين في مراكز الصيانة لضمان استمرارية عمليات عملائنا بسلاسة وكفاءة."

والجدير بالذكر أن شاحنات "تاتا موتورز" بالشراكة مع محمد يوسف ناجي للسيارات توفر شبكة واسعة من مراكز الخدمة وفنيين متخصصين لضمان رضا العملاء من خلال خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار التي تضمن إطالة العمر التشغيلي للمنتجات.

كما تتواجد منتجاتها في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع شاحنات تتراوح سعتها بين 1 و60 طناً، وعدد مقاعد من 9 إلى 71.

كما تواصل الشركة تطوير منتجاتها عبر مراكز أبحاث متخصصة لضمان الابتكار والجودة العالية.