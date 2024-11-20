اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر افتتحت مركزًا جديدًا في زحلة لعلاج جرحى الحرب

افتتحت اللّجنة الدوليّة مركزًا جديدًا لعلاج جرحى الحرب في مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة - البقاع، بهدف تقديم الرعاية الطارئة والمتخصّصة إلى المرضى المتضرّرين من النزاع المستمرّ.

يستطيع المركز أن يستضيف حتّى 30 مريضًا، ويُديره فريقٌ مؤلّف من 10 اختصاصيّين من اللّجنة الدوليّة، من بينهم جرّاحين وأطباء طوارئ وممرّضين مدرّبين على إدارة الإصابات المعقّدة الناجمة عن الحرب. ويعمل هذا الفريق بالتنسيق الوثيق مع الطاقم الطبّي الملتزم في المستشفى.

من جهتها، ذكرت رئيسة بعثة اللّجنة الدوليّة في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان أنّ "افتتاح مركزعلاج جرحى الحرب يُعتبر خطوةً مهمّةً في دعم نظام الرعاية الصحيّة المحلّي الذي استُنزفت قدراته".

ولفتت الى أننا "سنبقى ملتزمين بتقديم الرعاية الطبيّة الطارئة والعاجلة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، مع الاستمرار في الدعوة إلى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحيّة والمرافق الصحيّة".

يُعّد هذا المركز جزءًا من استجابةٍ شاملةٍ تهدفُ إلى تخفيف الضغط الذي فرضته الأعمال العدائية على النظام الصحّي اللّبناني الذي ضَعُف بالفعل في السنوات الأخيرة. ويهدف المشروع إلى دعم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيّة الأوّلية، إضافةً إلى تعزيز الخدمات الطبيّة الطارئة.