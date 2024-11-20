شكرا لقرائتكم خبر عن «ساركو» تعلن إطلاق وتحديث هويتها البصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) إطلاق وتحديث هويتها البصرية، في خطوة تعكس مسيرتها الطموحة نحو التميز والنمو المستدام في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات المتنوعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في الأسواق المحلية والعالمية وتلبية تطلعات المساهمين.
وتمثل الهوية الجديدة نقلة نوعية تُجسد رؤية ساركو العصرية والتزامها بالابتكار والتطوير المستمر، ومواصلة التركيز على استثمار مواردنا في فرص جديدة تُسهم في تعزيز مكانتنا كأحد رواد القطاع.
وتتطلع الشركة من خلال هذا التحديث إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل وإرساء أسس جديدة للنجاح المستدام والمساهمة في دعم مسيرة التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
وأضافت شركة المصافي العربية السعودية ساركو أن هذه التحديثات تتعلق بالجوانب البصرية فقط ولن تؤثر على الهيكل التنظيمي أو حقوق المساهمين، وسيتم العمل بالهوية البصرية الجديدة اعتباراً من 21 نوفمبر 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في الأسواق المحلية والعالمية وتلبية تطلعات المساهمين.
وتمثل الهوية الجديدة نقلة نوعية تُجسد رؤية ساركو العصرية والتزامها بالابتكار والتطوير المستمر، ومواصلة التركيز على استثمار مواردنا في فرص جديدة تُسهم في تعزيز مكانتنا كأحد رواد القطاع.
وتتطلع الشركة من خلال هذا التحديث إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل وإرساء أسس جديدة للنجاح المستدام والمساهمة في دعم مسيرة التحول الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
وأضافت شركة المصافي العربية السعودية ساركو أن هذه التحديثات تتعلق بالجوانب البصرية فقط ولن تؤثر على الهيكل التنظيمي أو حقوق المساهمين، وسيتم العمل بالهوية البصرية الجديدة اعتباراً من 21 نوفمبر 2024م.