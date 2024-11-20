شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 11867 نقطة، وبتداولات بلغت 4.787 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 421.812 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.150 تريليون ريال. انخفاض أسهم 141 شركة انخفضت أسهم 141 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 88، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، والكابلات السعودية، ومجموعة إم بي سي، وطباعة وتغليف، وسلوشنز، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الكيميائية، ومياهنا، وأديس، وأسمنت ينبع، والعقارية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 29859 نقطة، وبتداولات بلغت 89.556 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.989 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 62.779 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 64 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 21، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.