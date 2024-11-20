نادر الأتات يطلق "أنا لبناني" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني نادر الأتات أنه سيطرح غداً الخميس 21 تشرين الثاني أغنية وطنية تحت عنوان "أنا لبناني" وذلك بالتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني الذي يصادف يوم الجمعة 22 تشرين الثاني.

ونشر نادر صورة لبوستر الأغنية وعلق كاتباً : " بكرا الخميس - ٢١ نوفمبر - الساعة ٦ مساءً"

الاغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع علي دهب وتسجيل وميكس وماسترينغ فادي جيجي اما الفيديو الذي تم تصويره فحمل توقيع المخرج سام كيال.

وكان نادر قد تحدث عن تأثير الحـ ـرب على الفنانين في حديث لموقع الفن : "الفنان إنسان في نهاية المطاف، كغيره من أفراد المجتمع يتأثر بمشاهد الدمـ ار وما يحدث من حوله، قد يفقد في الكثير من الأحيان القدرة على التعبير أو حتى التعليق، فما نعيشه اليوم وما نراه من إجـ رام أصعب من التعبير عنه بأي كلام. جلّ ما نتمناه أن تمرّ هذه المحنة بأقل أضرار ممكنة علينا جميعًا، فقد عانينا الكثير في لبنان على مر السنوات، ففي كل بيت تجد شهـ ـيداً، وقلوباً احترقت على خسارة أحباء لها."

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