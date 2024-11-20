استنفرت ‏إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة جهودها في تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، إذ ضبطت حتى نهاية السبت الماضي، 6502 دراجة آلية مخالفة، في وقت سجلت مناطق عسير، جازان، نجران، والباحة ثلث الدراجات المخالفة المضبوطة بـ29%.

الجوف الأقل

كشف تقرير إدارة المرور، ضبط 6502 دراجة آلية مخالفة في مناطق المملكة، وفاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة ممثلة في: الجوف، والقريات، والباحة، وتبوك، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، وجازان، وعسير، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة بـ43%، وسجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة بـ0.04%، كأقل مناطق المملكة مخالفات للدراجات الآلية.

عسير وجازان

بلغت مخالفات الدراجات الآلية المضبوطة في مناطق الجنوب 225 دراجة آلية مخالفة، منها 88 دراجة آلية مضبوطة في منطقة عسير بـ39%، وحلت منطقة جازان ثانيًا، بضبط 75 دراجة آلية مخالفة بـ33%، ونجران ثالثًا بإجمالي 53 دراجة آلية مخالفة بـ24%، والباحة رابعًا بإجمالي 9 دراجات آلية مضبوطة بـ4%، بينما تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة دراجات آلية مضبوطة، حيث بلغت إجمالي الدراجات المضبوطة 2773 دراجات آلية مخالفة بـ43%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 2397 دراجات آلية مخالفة بـ37%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 413 دراجات آلية مخالفة بـ6%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 306 دراجات آلية مخالفة بـ5%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 115 دراجة آلية مخالفة بـ2%، وحائل سادسًا، بإجمالي 97 دراجة آلية مخالفة بـ1.49%، والطائف سابعًا، بإجمالي 92 دراجة آلية مخالفة بـ1.41%، في حين تصدرت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة بـ0.04%، وحلت القريات ثانيًا بـ0.10%، والباحة ثالثًا بـ0.13%، وتبوك رابعًا بـ0.15%، والقصيم خامسًا بـ0.39%، والحدود الشمالية سادسًا بـ0.58%.

ضبطيات ومخالفات

6502 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة

ثلث الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في الجنوب

دراجات الرياض المخالفة تفوق 14 منطقة

%43 من الدراجات الآلية المخالفة بالرياض

الجوف أقل مناطق المملكة دراجات آلية مخالفة

أكثر المناطق دراجات مخالفة

الرياض: %43

جدة: 37%

مكة المكرمة: 6%

الشرقية: 5%

المدينة المنورة: 2%

حائل: 1.49%

أقل المناطق مخالفات

الجوف: 0.04%

القريات: 0.10%

الباحة: 0.13%

تبوك: 0.15%

القصيم: 0.39%

الحدود الشمالية: 0.58%