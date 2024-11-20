تكنولوجيا: سامسونج توسع تحديث One UI 6 Watch ليشمل طرازات أكثر من Galaxy Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم عن طرح تحديث One UI 6 Watch، الذي يقدم ميزات جديدة لمجموعة واسعة من أجهزة Galaxy Watch. يركز التحديث على تحسين تتبع الصحة والأداء البدني.

ميزات الصحة الجديدة:

نقاط الطاقة: تقدم درجة صحية شاملة بناءً على مقاييس مثل النوم، والنشاط، ومعدل ضربات القلب، مما يساعد المستخدمين في مراقبة رفاهيتهم.

تحسينات تتبع النوم: توفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليلًا أعمق للنوم، بما في ذلك قياسات مثل حركة النوم، وزمن الوصول للنوم، ومعدل ضربات القلب والتنفس.

اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم: ميزة De Novo المدعومة من FDA تتيح اكتشاف العلامات المحتملة لانقطاع التنفس أثناء النوم المعتدل إلى الشديد، وهي الآن متاحة لمزيد من طرازات Galaxy Watch.

ميزات اللياقة البدنية المحسنة:

وضع السباق: يتتبع الأداء في الوقت الفعلي أثناء الجري أو ركوب الدراجات، ويقارن البيانات السابقة لتشجيع التحسين.

روتين التمرين: يقدم خطط تمرين مخصصة، تجمع بين الأنشطة المختلفة لتحقيق أهداف اللياقة البدنية.

وجوه الساعة الجديدة:

يشمل التحديث وجوه ساعة قابلة للتخصيص، مثل الوجه الرقمي البسيط، ووجه Ultra Info Board الذي يتيح الوصول السريع للمعلومات الأساسية.

التكامل مع الأجهزة الأخرى:

يعمل One UI 6 Watch على تحسين التكامل بين ساعات Galaxy وأجهزة Galaxy الأخرى، مع دعم الردود المقترحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما توفر إيماءة Double Pinch التحكم في هواتف Galaxy مباشرة من المعصم.

التوفر:

يتم طرح التحديث عالميًا بدءًا من اليوم. سيتاح أولاً لسلسلة Galaxy Watch6 (Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic)، ثم سيتم تمديده تدريجيًا إلى الطرازات الأقدم مثل:

Galaxy Watch5

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Classic

Galaxy Watch FE

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