علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج توسع تحديث One UI 6 Watch ليشمل طرازات أكثر من Galaxy Watch

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم عن طرح تحديث One UI 6 Watch، الذي يقدم ميزات جديدة لمجموعة واسعة من أجهزة Galaxy Watch. يركز التحديث على تحسين تتبع الصحة والأداء البدني.

ميزات الصحة الجديدة:

  • نقاط الطاقة: تقدم درجة صحية شاملة بناءً على مقاييس مثل النوم، والنشاط، ومعدل ضربات القلب، مما يساعد المستخدمين في مراقبة رفاهيتهم.
  • تحسينات تتبع النوم: توفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليلًا أعمق للنوم، بما في ذلك قياسات مثل حركة النوم، وزمن الوصول للنوم، ومعدل ضربات القلب والتنفس.
  • اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم: ميزة De Novo المدعومة من FDA تتيح اكتشاف العلامات المحتملة لانقطاع التنفس أثناء النوم المعتدل إلى الشديد، وهي الآن متاحة لمزيد من طرازات Galaxy Watch.

ميزات اللياقة البدنية المحسنة:

  • وضع السباق: يتتبع الأداء في الوقت الفعلي أثناء الجري أو ركوب الدراجات، ويقارن البيانات السابقة لتشجيع التحسين.
  • روتين التمرين: يقدم خطط تمرين مخصصة، تجمع بين الأنشطة المختلفة لتحقيق أهداف اللياقة البدنية.

وجوه الساعة الجديدة:

يشمل التحديث وجوه ساعة قابلة للتخصيص، مثل الوجه الرقمي البسيط، ووجه Ultra Info Board الذي يتيح الوصول السريع للمعلومات الأساسية.

التكامل مع الأجهزة الأخرى:

يعمل One UI 6 Watch على تحسين التكامل بين ساعات Galaxy وأجهزة Galaxy الأخرى، مع دعم الردود المقترحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما توفر إيماءة Double Pinch التحكم في هواتف Galaxy مباشرة من المعصم.

التوفر:

يتم طرح التحديث عالميًا بدءًا من اليوم. سيتاح أولاً لسلسلة Galaxy Watch6 (Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic)، ثم سيتم تمديده تدريجيًا إلى الطرازات الأقدم مثل:

  • Galaxy Watch5
  •  Galaxy Watch5 Pro
  • Galaxy Watch4
  •  Galaxy Watch4 Classic
  • Galaxy Watch FE

المصدر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

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