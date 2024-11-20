تكنولوجيا: Gemini تتيح الآن تذكّر تفضيلاتك بميزة الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل ميزة التذكر الجديدة لمشتركي Gemini Advanced، مما يتيح للذكاء الاصطناعي تذكر اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم لتقديم استجابات أكثر تخصيصًا ودقة. يمكن للمستخدمين طلب تذكر أمور محددة مثل:

استخدام لغة بسيطة وتجنب المصطلحات

عدم اقتراح وصفات تحتوي على اللحوم إذا كانوا نباتيين.

تضمين ترجمة إلى الإسبانية بعد الرد.

إضافة تكاليف يومية عند تخطيط الرحلات.

مراعاة القدرة على كتابة التعليمات البرمجية فقط بلغة JavaScript.

تقديم ردود قصيرة وموجزة.

تتيح هذه الميزة إضافة التفضيلات مباشرة في المحادثة أو عبر صفحة مخصصة على موقع Gemini.google.com/saved-info. تعرض الصفحة قائمة بالمعلومات المحفوظة مع خيارات للتعديل أو الحذف، مع إمكانية الوصول إليها من إعدادات الموقع. ومع ذلك، لم تُتاح هذه الميزة بعد في تطبيقات أندرويد وiOS.

تعزز هذه الخاصية تجربة المستخدم من خلال إنشاء دليل مخصص يساعد Gemini على تقديم نتائج أكثر اتساقًا وفعالية دون الحاجة لتكرار التفاصيل. الميزة تشبه مفهوم “الأحجار الكريمة”، لكنها تُطبق على تجربة Gemini بأكملها.

تتوفر ميزة التذكر حاليًا باللغة الإنجليزية لمشتركي Gemini Advanced ضمن خطة Google One AI Premium، مع أولوية الوصول لهذه الفئة.

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