تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هاتف Redmi A4 5G منخفض التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن هاتف Redmi A4 5G منخفض التكلفة في السوق الهندي، والذي ينطلق بسعر يبدأ من 100 دولار.

يتميز هاتف Redmi A4 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.88 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتأتي الكاميرة الأمامية في نتوء يتوسط الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف Redmi A4 5G بكاميرة خلفية واحدة بدقة 50 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، كما يأتي الهاتف بواجهة Xiaomi HyperOS، ونظام تشغيل Android 14، على أن يتم تحديث النظام لعامين، وتحديث برمجيات الحماية حتى 4 سنوات.

كما تقدم شاومي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 4s Gen 2، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق Redmi A4 5G بقدرة بطارية 5160 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، إلا أن شاومي تقدم شاحن بقدرة 33W في محتوى الصندوق.

ويضم A4 5G مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي الهاتف بمدخل للسماعات، مع بتحة لبطاقة microSD للتخزين الخارجي، ويتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 100 دولار، ويتوفر النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 112 دولار.

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