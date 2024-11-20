تكنولوجيا: سوني تكشف النقاب عن كاميرة Alpha 1 II بدون مرآة داخلية وسعر 6500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني عن كاميرة Alpha 1 II وهي أحدث إصدار من الكاميرات المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية، والتي تأتي بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K.

تنطلق كاميرة Alpha 1 II بمستشعر CMOS مضغوط وبإطار كامل ودقة 50.1 ميجا بيكسل، مع وحدة معالجة جديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وتقدم سوني هذا الإصدار بتحسينات في إمكانيات التركيز التلقائي، والذي يأتي بآداء سريع في التركيز الدقيق والسريع على الأشخاص، والحيوانات، والطيور، والحشرات وأيضاً جميع أنواع السيارات، كما تدعم تتبع الأشخاص حتى مع تغيير تركيز النظر في إتجاه أخر، أو في حالة حركة الأشخاص.

كما تقدم سوني كاميرة Alpha 1 II بميزة التثبيت داخل هيكل الكاميرة، مع دعم حتى 8.5 وقفة في منتصف الإطار، وأيضاً 7 وقفة في المحيط، أيضاً تأتي الكاميرة بوضع إلتقاط الصورة قبل الضغط الفعلي على غالق الكاميرة.

وتدعم سوني كاميرة Alpha 1 II بشاشة جديدة والتي تتتميز بدعم التدوير بشكل كامل على 4 محاور، أيضاً تأتي عدسات viewfinder مع غطاء بتصميم عميق، كما أن الكاميرة تتميز بتصميم أفضل في القبض على الهيكل، وأيضاً أزرار لإختصار الإجراءات في الكاميرة.

أيضاً قدمت سوني ترقية في Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية، كما تأتي الكاميرة شاحن BC-ZD1، مع اثنان من بطاريات Z، ومن المقرر أن تتوفر Sony Alpha 1 II بسعر 6500 دولار على أن يبدأ البيع في ديسمبر.

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