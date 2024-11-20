شكرا لمتابعة خبر عن أول صقارة تنافس فى فئة الحرار: والدي من وراء هذا الدعم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت ريف السهو منيع الله و التي تنافس كأول “صقارة ” في شوط فئة الحرار، ضمن مسابقة كأس نادي الصقور في حفل الباطن ، أن والدها هو من وراء هذا الدعم .

وقالت ريف خلال مداخلتها عبر برنامج سيدتي بقناة روتاناخليجية ” أبي دربني جيدًا وهو من دعمني وأصر علي مشاركتي في المنافسة كأول عنصر نسائي “.

وأضافت ريف أنها ورثت هذه الهواية اباً عن جد ، ومنذ أن كان عمرها لا يتجاوز 6 أعوام ، كنت قريبة من والدي هميجان منيع الله والذي دربني جيدًا على الصقور وطريقة تربيتها والعناية بها.