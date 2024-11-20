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أول صقارة تنافس فى فئة الحرار: والدي من وراء هذا الدعم ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكدت ريف السهو منيع الله و التي تنافس كأول “صقارة ” في شوط فئة الحرار، ضمن مسابقة كأس نادي الصقور في حفل الباطن ، أن والدها هو من وراء هذا الدعم .

وقالت ريف خلال مداخلتها عبر برنامج سيدتي بقناة روتاناخليجية ” أبي دربني جيدًا وهو من دعمني وأصر علي مشاركتي في المنافسة كأول عنصر نسائي “.

وأضافت ريف أنها ورثت هذه الهواية اباً عن جد ، ومنذ أن كان عمرها لا يتجاوز 6 أعوام ، كنت قريبة من والدي هميجان منيع الله والذي دربني جيدًا على الصقور وطريقة تربيتها والعناية بها.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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