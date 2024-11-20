شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: منخفضات جوية تبشر بفترة ذهبية تتحسن فيها أجواء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير المناخ ، زياد الجهني، عن توقعات مناخية مثيرة للفترة بين 24 نوفمبر و10 ديسمبر، مشيرا إلى أن المملكة ستشهد منخفضات جوية متتابعة خلال هذه الفترة.

وقال الجهني عبر حسابه على موقع إكس ” فترة ذهبية ميه الميه ” مؤكدا أن هذه الفترة التي ذكرها ستشهد طابورًا من المنخفضات الجوية التي ستؤثر بشكل إيجابي على الطقس في مختلف مناطق المملكة

وأضاف أن المنخفضات المتتابعة من شأنها أن تحسن من الأجواء بشكل ملحوظ، مع فرص لزيادة نسبة الرطوبة وهطول الأمطار على بعض المناطق.

وأوضح أن المملكة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الطقس مقارنة بالأسابيع الماضية التي شهدت درجات حرارة مرتفعة في بعض المناطق.