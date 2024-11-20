تفاصيل جنازة المغني ليام باين.. وهذا الشخص ممنوع من الحضور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - وفاة المغني البريطاني الشاب ليام باين، نجم فرقة "one direction"، الذي أحزن قلوب مُحبيه، ما زالت حديث الصحف العالمية، لما يشوبها من كثرة الأقاويل، والمعلومات التي تتجدد كل فترة عن واقعة وفاته، وكان قد قيل في البداية إنها انتحار، ثم تم نفي الأمر، واليوم وبعد أكثر من شهر على وفاته، تُقام جنازته التي تقتصر على الدائرة المقربة له.

أولئك يحضرون جنازة ليام باين

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كشفت مصادر مقربة، أن جنازة ليام باين، تُقام اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه في ولفرهامبتون، بإنجلترا، وفقاً لصحيفة ذا صن، وسيحضر الجنازة والداه وشقيقتاه، نيكولا وروث، ومن المتوقع أن تكون شيريل، شريكة ليام السابقة، ووالدة ابنه بير البالغ من العمر سبع سنوات، من بين الحضور.

كما أعلنت عائلته أنها غير مرحبة بوجود روجيليو نوريس صديقه المُقرب، ومدير أعماله، لأنه يتم التحقيق معه بشأن وفاة باين.

وبحسب ما ورد سيكون نجوم "One Direction" هاري ستايلز، 30 عاماً، نيال حوران، 31 عاماً، زين مالك، 31 عاماً، ولويس توملينسون، 32 عاماً، موجودين لتوديع باين.

يُذكر أن رباعي "One direction" كانوا قد نعوا زميلهم الراحل في بيان جماعي بعد وفاته، وقالوا إنهم "دُمروا تماماً" بعد سماع الخبر، وسيفتقدون باين "بشكل رهيب".

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النتائج الرسمية لفحص السموم تؤكد بأن ليام باين لم يكن في وعيه أثناء سقوطه

عقب مرور أسابيع من وفاة ليام باين بعد أن سقط من شرفة الفندق الذي كان يُقيم به، تم توجيه الاتهام إلى صديق له وشخصين آخرين كما استبعد المسؤولون في الأرجنتين أن يكون سبب الوفاة هو الانتحار. وكانت قد صدرت النتائج الرسمية لفحص السموم في جثة ليام باين، والتي أكدت على وجود العديد من العقاقير في جسده وبأنه لم يكن في كامل وعيه أثناء سقوطه من الشرفة.

وكانت قد أعلنت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية بأن السُلطات داهمت منزل أحد أصدقاء ليام باين ولم يتم الكشف عن شخصيته، كما تم مداهمة المكان الذي تُوفي فيه ومنازل اثنين آخرين من موظفي الفندق، وزعم موقع "TMZ" بأن صديق ليام كان في الغرفة معه قبل سقوطه من الشرفة، إلا أنه غادر قبل وفاته كما كانت صحيفة "كلارين" قد قالت بأن صديق ليام باين الذي تم اتهامه هو رجل أعمال أرجنتيني، وتم توجيه اتهام له بالتخلي عن شخصٍ قبل وفاته.

كما تم توجيه اتهامات إلى أحد موظفي الفندق بتسليم الممنوعات إلى ليام باين على الأرجح في صندوق صابون، كما تم توجيه اتهامات لشخص ثالث بحسب ما جاء بـ"TMZ" ولم يتم تحديد هوية أي من المشتبه بهما، وكان قد توجه المحققون إلى المشتبه بهم الثلاثة بعد البحث في هاتف ليام باين، لمعرفة مَن هو الشخص الذي زوّده بالممنوعات، حيث أظهرت كاميرات المراقبة في الفندق موظفين يتعاملان معه.

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وفاة ليام باين

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عُثر على ليام باين، ميتاً خارج فندق في العاصمة بوينس آيرس، يوم 17 من أكتوبر 2024. ونقلت صحيفة لا ناثيون الأرجنتينية، عن خدمات الطوارئ أنه تم العثور على الموسيقي البريطاني البالغ من العمر 31 عاماً ميتاً بعد سقوطه من الطابق الثالث.

وجاء في بيان شرطة بوينس آيرس: "تلقينا اتصالاً من مدير الفندق الذي سكن به ليام باين وهو يطلب المساعدة بأن أحد النزلاء في حالة عدم اتزان يحطم الغرفة، أثناء الاتصال قفز ليام من بلكونة الغرفة وانتحر". وقال مدير خدمات الطوارئ الطبية ألبرتو كريسنتي إن ليام أُصيب "بإصابات خطيرة للغاية بعد سقوطه من الطابق الثالث، وأضاف أنه أُصيب بكسر في قاعدة الجمجمة".

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