من عبدالحليم حافظ وشادية وحتى تامر حسني.. نجوم جمعوا بين التمثيل والغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - بالنظر لتاريخ الفن في مصر، سنكتشف أن هناك عدداً كبيراً من كبار النجوم استطاعوا الجمع بين التمثيل والغناء، وكونوا قاعدةً جماهيريةً كبيرةً استمتعوا بصوتهم المميز، وأشادوا بأدائهم القوي في الأدوار الفنية المختلفة التي قدموها، وإليكم فيما يلي أبرز النجوم اللذين لمع نجمهم في اللونين.

نجوم الزمن الجميل في التمثيل والغناء

عبدالحليم حافظ- صورة أرشيفية

واحد من ألمع نجوم زمن الفن الجميل، استفاد من نجوميته كمطرب بدخوله في عالم التمثيل، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية التي لا تزال تعيش حتى الآن، وقدم خلال هذه الأعمال الكثير من الأغاني الطربية التي تناسبت مع السياق الدرامي للعمل.

شادية من النجمات القلائل التي نجحت في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، حيث استطاعت أن تُقدم خلال أعمالها السينمائية الكثير من الأغاني الناجحة، وكذلك النجمة اللبنانية صباح التي تألقت بالعديد من الأفلام في السينما المصرية قدمت أغاني باللهجة المصرية أُعجب بها الجمهور.

نجوم الجيل الحالي

عمرو دياب اتجه للسينما في بداية مشواره الفني، واختار بعناية الأفلام التي شارك فيها، حيث تناسبت قصصها مع كونه واحداً من أهم مطربي أبناء جيله، ويُعتبر فيلم العفاريت واحداً من أشهر أعماله.أما نجم الجيل تامر حسني، فقد استطاع أن يحجز لنفسه مكانةً مميزةً في الغناء والتمثيل، ويُعتبر من أشهر أبناء جيله في هذين اللونين، ومن أشهر أعماله السينمائية التي قدم فيها أغاني مناسبة مع قصة العمل عمر وسلمي، مش أنا، سيدالعاطفي، بحبك وغيرها.

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سميةالخشاب مؤمنة بأن موهبتها الفنية متعددة، فبجانب مشاركتها الفنية المختلفة، قدمت عدداً كبيراً من الأغاني بألوان مختلفة منها الرومانسية والشعبية، بالإضافة إلى أغاني باللهجة الخليجية.

أيضاً مؤخراً اتجهت آيتن عامر ورانيا يوسف للغناء، لتكونا بذلك أحدث النجمات اللواتي جمعن بين اللونين، ولكن حتى الآن تُعتبر تجاربهما الغنائية غير مكتملة لأنهما قدما عدداً قليل من الأغاني.

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