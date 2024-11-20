شاهدوا بروفات أصالة بعد وصولها الرياض استعداداً لحفل جلسات موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - وصلت الفنانة أصالة رفقة زوجها الشاعر فائق حسن، إلى الرياض لإجراء بروفاتها لحفلها الذي سيُقام غداً الخميس 21 نوفمبر 2024، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، وبتنظيم من شركة روتانا، وهي أولى حفلات شركة روتانا للموسم وجاءت تحت عنوان "جلسات موسم الرياض".

ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام فيديو لوصول أصالة إلى العاصمة الرياض وعلق وكتب: "وصول أيقونة الشرق الفنانة أصالة، لإحياء بروفتها استعداداً لجلستها ضمن جلسات موسم الرياض، 21 نوفمبر احجزوا تذاكركم الحين ".

أصالة تستعد للحفل بإجراء البروفات

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نشاطات الفنانة أصالة

أجرت الفنانةعدداً من البروفات استعداداً لإقامة، وهذا ما أظهره الحساب الرسمي على إنستغرام لروتانا لايف، حيث شارك مقطع فيديو لأصالة من البروفة، وأرفقت في التعليق مع الفيديو: "روفة أيقونة الشرق الفنانة. أحلى الأغاني القديمة والجديدة بتحضر ضمن جلسات موسم الرياض، ٢١ نوفمبر، احجزوا تذاكركم ألحين".وقد تفاعل مع الفيديو جمهور أصالة وعبروا عن انتظارهم حفلها بفارغ الصبر.وكان آخر حفل للفنانة أصالة بسلطنة عمان على مسرح مدينة العرفان مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وكان في 29 أكتوبر 2024، وكتبت وقتها كلمات جميلة قبل حفلها، حيث قالت: "بكلّ الحب وبكلّ الشوق اللي تجمع على مدار سنين رح نسهر سهرة نطلع فيها من هالعالم ونسافر رحلة بالجو بعُمان الجمال والحضارة، رح نلمس السحاب وبين النجوم نتنقّل سوا حنغني ورح أسمعكم وتسمعوني ورح نحكي حكاوي صغيرة وحلوة ونشبك فيها أغانينا ونرجع من هالرحلة أقوى من الأول وكمان أحلى، لأنه نحنا بنعرف وبنصدّق إنّه الموسيقى أصلاً دوا للرّوح الّلي من شو صاير هلكت وقلب على وجع الناس موجوع وعيون كتير عم تبكي بدها غنيّه تصبّرها ورح نتلاقى بعد شوي بدنا نفرح بدنا نفصل بدنا نشفى".

كما تستعد لإحياء حفل قادم في الكويت بتاريخ 28 نوفمبر 2024. أيضاً طرحت أحدث أغانيها بعنوان «بعض الأحيان» على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية.

أغنية «بعض الأحيان» من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، وتقول كلمات الأغنية:

بعض الأحيان المفارق فيه خير

لين صار اللي تحب ما فيه خير

غلطتي داريت ودللتك كثير

وأنت فسرت اهتمامي انهزام

إعتبر نفسك من اللحظة غريب

انتهى وقت الدلع والاهتمام

كنت غافل يوم سميتك حبيب

إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام

يوم حبي لك ملى كل الجهات

ومعي حققت كل الأمنيات

إنت ما قدّرت مني التضحيات

لين ضيعت الهوى والانسجام

كنت لك مخلص محب ما لك شريك

شايلك في العين ومغمض عليك

وأنت ضيعت المحبة من يديك

لوم نفسك.. ما على قلبي ملام

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وكانت أصالة قد علقت عبر حسابها على الإنستغرام وقت طرح هذه الأغنية وكتبت: "هالأغنية حفظتها بأوقات صعبة وكانت البلسم لهالوقت الصعب حفظتها حفظ ناضجه مرق بحياتي من المشاعر أدق تفاصيلها بالحلو واللي ماكان.. سجّلتها بساعات طويلة وآخر شي غنيتها مرّة واحدة من غير أي وقفة، وتركت اللي سمعتوه متل ماقلته متسلسل بالشعور متل ماحسيته غنّيته بفطرة شعوري بمغامرات حنجرتي وعشوائية ذكرياتي، بهدوء سيطر عليّه عقلي وانفعالات خارجة عن سيطرتي، كتير بحب هالأغنية وبعتبرها حبّة دوا للروح تشفيها بعالم صار أحوج للفن والموسيقى ليفصل مابين الأهوال".

وأضافت: "شكراً سموّ الأمير فيصل بن تركي بن ناصر على اختياري لأداء هالمشهد الموسيقي الطربي المتماهي كلاماً من إبداعك مع لحن من أجمل مايكون للغالي الملحن الكبير أحمد الهرمي ووزّعها موزّع شاطر وحساس ( زيد نديم) بتمنّى هالأغنية قدّ ماحبيتها تحبوها".

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