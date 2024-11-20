شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة: ننفق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أنه يتم إنفاق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي

‎وأضاف وزير السياحة، خلال كلمته بمنتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية في الرياض: “المنتجعات التي يتم افتتاحها الآن في البحر الأحمر وصلت نسبة التوطين والتشغيل بها إلى 50%”.

‎وأشار إلى أن ميزة السياحة أنها توصل إلى القرى والمدن الصغيرة، متابعًا: “الفندق في كل مكان والسوق في كل مكان، ما يوفر فرص عمل”.