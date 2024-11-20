شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة: ننفق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أنه يتم إنفاق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي
وأضاف وزير السياحة، خلال كلمته بمنتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية في الرياض: “المنتجعات التي يتم افتتاحها الآن في البحر الأحمر وصلت نسبة التوطين والتشغيل بها إلى 50%”.
وأشار إلى أن ميزة السياحة أنها توصل إلى القرى والمدن الصغيرة، متابعًا: “الفندق في كل مكان والسوق في كل مكان، ما يوفر فرص عمل”.