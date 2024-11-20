شكرا لمتابعة خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تناقش الحق في الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) لمنظمة التعاون الإسلامي (المنظمة) دورتها العادية الرابعة والعشرون خلال الفترة من 24-28 نوفمبر 2024، وذلك في جدة، المملكة العربية السعودية، بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن وسائل الإعلام.

سيقام حفل الافتتاح الرسمي يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 من الساعة 09:30 إلى 11:00 صباحا بالقاعة الوزارية بمقر منظمة التعاون الإسلامي – جدة، المملكة العربية السعودية.

سيعقب حفل الافتتاح مناقشة مواضيعية حول موضوع ” الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان” وسيلقي معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، سعادة السفير طلال خالد سعد المطيري، وسعادة المدير العام لمركز سيسريك، السيدة زهرة زومروت سلجوق وسعادة المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، البروفسور نورة بنت زيد الرشود، كلماتهم الافتتاحية .

كما سيشارك في المناقشات التي ستجرى على مدار يوم كامل خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وستمكن المناقشة المشاركين من التفاعل مع مختلف الخبراء والأطراف المعنية حول مراجعة الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها.

وفي ذات الوقت ، تهدف المناقشة أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز الحق في الصحة ،وستقوم الهيئة بوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الختامية والتي ستعكس التوصيات الرئيسية التي طرحت خلال المناقشات، والتي سيتم نشرها في ختام أعمال الدورة 24 للهيئة على موقعها الإلكتروني : (www.oic-iphrc.org).

وكما جرت العادة ، ستعقد الهيئة اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 25-28 نوفمبر 2024 في مقر الهيئة في حي الحمراء في جدة، المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تجري الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلة من قبل الهند. ستعقد الهيئة أيضا الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، وسيتم وضع جميع القرارات التي اتخذت خلال الاجتماعات المغلقة لأعضاء الهيئة في التقرير الختامي للدورة .