شكرا لمتابعة خبر عن فهد بن مسلم يكشف عن قصة طلب طلاق بعد 25 عامًا من الزواج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المعالج النفسي فهد بن مسلم عن إحدى القصص المثيرة التي واجهها خلال مسيرته المهنية، حيث روى تفاصيل طلب سيدة الطلاق من زوجها بعد 25 عامًا من الحياة الزوجية.

وفي حديثه خلال برنامج “عرب كاست”، أوضح بن مسلم أن السيدة بررت طلبها برغبتها في “عيش حياتها”.

وأضاف معلقًا: “قلت لها: كملي سنتين وتموتوا أنتم الاثنين. معليش، خلي البؤس ينعم في البؤس ولا تدمري أسرة كاملة”.

تصريحات بن مسلم أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حيث اعتبر البعض أنها تحمل واقعية لضرورة الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بينما رأى آخرون أن الطرح قد يكون قاسيًا وغير متعاطف مع احتياجات المرأة النفسية.

القصة تسلط الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه الأسر بعد سنوات طويلة من الزواج، كما تثير نقاشًا حول الحلول التي تحقق التوازن بين مصلحة الأفراد واستقرار الأسرة.