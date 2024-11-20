كيت ميدلتون تغيبت عن حدث سنوي هام لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - أفراد العائلة المالكة البريطانية، الأمير ويليام، الملك تشارلز، والملكة كاميلا، رحبوا بمئات الدبلوماسيين في المقر الملكي قصر باكنغهام، في يركشاير، وذلك خلال حفل استقبال مهيب، في حدث سنوي مُعتاد، ولكن كان من الملاحظ غياب كيت ميدلتون عن الحفل، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها عن حفل الاستقبال منذ عقد من الزمن.

كيت ميدلتون تستعيد صحتها تدريجياً

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على الرغم من أن كيت ميدلتون، 42 عاماً، كانت حاضرة قبيل هذا الحدث بساعات قليلة، في قلعة وندسور، للقاء أطفال من مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة، التي أسستها في يونيو 2021، جنباً إلى جنب مع زوجها الأمير ويليام، إلا أنها فضلت عدم حضور هذا الحدث الضخم.

وحسب مجلة "HELLO" فإن المحللين الملكيين، أشاروا إلى أن أميرة ويلز مازالت في مرحلة التعافي من السرطان، وأنها تعود تدريجياً إلى واجباتها الملكية، لذلك لن تستطيع حضور جميع المناسبات، كما قيل أيضاً إنها تكرس طاقاتها لاستعدادات خدمة ترانيم الميلاد القادمة في 6 ديسمبر، والتي تستضيفها للمرة الرابعة في كنيسة وستمنستر.

وقال كاتب السيرة الملكية روبرت جوبسون: "إن كيت تدرك تماماً ما قد يخبئه المستقبل لها، لذا فهي حريصة على أخذ الوقت الكافي للتركيز على استعادة صحتها وقوتها مرة أخرى".

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حفل الاستقبال السنوي الدبلوماسي

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استقبل أمير ويلز، الملك تشارلز والملكة كاميلا، في حفل الاستقبال السنوي للسلك الدبلوماسي ما يقرب من 170 ضيفاً، وكان من بين الحاضرين في حفل الاستقبال؛ السفراء الأجانب والمفوضون الساميون المقيمون في المملكة المتحدة، وأزواجهم، والموظفون الدبلوماسيون.

وتميز حفل الاستقبال بارتداء التيجان الملكية والأزياء الفخمة، وبدت الملكة كاميلا، البالغة من العمر 77 عاماً، متألقة بفستان سهرة باللون الأزرق الملكي من تصميم فيونا كلير، وأقراط متدلية من الألماس وتاج صغير من الألماس، يعود للملكة إليزابيث الثانية، كما ارتدى الملك تشارلز ربطة عنق بيضاء.

يُقام هذا الحدث عادةً في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ولكن تم تغيير موعد هذا العام لاستيعاب الزيارة الرسمية التي سيقوم بها أمير قطر إلى المملكة المتحدة الشهر المقبل.

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كيت ميدلتون مع العائلة المالكة البريطانية في مهرجان الذكرى

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يُذكر أن آخر ظهور لأميرة ويلز كان يومي 9 و10 نوفمبر، في الحدث السنوي الذي ينظمه الفيلق البريطاني الملكي، تكريماً لخدمة وتضحيات القوات المسلحة البريطانية والكومنولث.

وانضمت كيت ميدلتون، إلى زوجها الأمير ويليام وأفراد العائلة المالكة في مهرجان الذكرى في قاعة ألبرت الملكية في لندن، كما حضر مهرجان الذكرى الملك تشارلز، الأمير إدوارد وصوفي دوق ودوقة إدنبرة، الأميرة آن ونائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، الأمير ريتشارد دوق غلوستر وبيرجيت دوقة غلوستر، والأمير إدوارد دوق كنت، ولكن تغيبت عن الحدث الملكة كاميلا، حيث أعلن قصر باكنغهام في وقتٍ سابق إصابتها بعدوى صدرية.

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