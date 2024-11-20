شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت القصيم» عن الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال / السهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-26 الموافق 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-14 الموافق 2024-12-15. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 71,344,421 ريال، فيما تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109,760,647 سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال / السهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-26 الموافق 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-14 الموافق 2024-12-15.