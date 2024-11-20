شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت القصيم» عن الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 71,344,421 ريال، فيما تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109,760,647 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال / السهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-26 الموافق 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-14 الموافق 2024-12-15.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 71,344,421 ريال، فيما تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109,760,647 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال / السهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-26 الموافق 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-14 الموافق 2024-12-15.