شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكري وإصابة آخرين في استهداف للاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل عسكري وإصابة آخرين باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لآلية على طريق برج الملوك - القليعة، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية.

وكتب الجيش على منصة "إكس": "استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب، ما أدى إلى تعرض عسكريين لجروح متوسطة".

ثم كتب لاحقا: "استشهد أحد العسكريين متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب".

