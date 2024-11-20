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الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكري وإصابة آخرين في استهداف للاحتلال الإسرائيلي

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د ب أ - بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل عسكري وإصابة آخرين باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لآلية على طريق برج الملوك - القليعة، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية.
وكتب الجيش على منصة "إكس": "استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب، ما أدى إلى تعرض عسكريين لجروح متوسطة".
ثم كتب لاحقا: "استشهد أحد العسكريين متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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