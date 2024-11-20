نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن الجيش الاسرائيلي زعمه انه لا يتحرك ضد الجيش اللبناني. ونقلت الوكالة عن الجيش الاسرائيلي انه ادعى "قصف موقعاً للبنية التحتية في منطقة الصرفند "كان ينشط فيه عدد من مقاتلي حزب الله" مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات محددة ضد حزب الله وليس ضد القوات المسلحة اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن الجيش الاسرائيلي زعمه أن لا يتحرك ضد الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.