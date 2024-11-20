الجيش: عمليات دهم وتوقيف ٨ أشخاص في مختلف المناطق

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 19 /11 /2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٨ أشخاص".

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية أنه "تم توقيف المواطنين (ح.م.) و(ح.م.) و(ش.م.) في بلدة مقنة – البقاع لإقدامهم على أعمال سلب وسرقة وإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات واعتدائهم على مواطنين بينهم عسكريون في الجيش. كذلك تمت عملية دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع وضبط كمية من المخدرات، إضافةً إلى مبلغ مالي مزوّر".

وأوقف الجيش المواطنَين (و.ر.) و(ع.ك.)، والسوري (ج.ج.) والفلسطيني (ج.ح.) في منطقة الرميلة، وذلك على أثر إشكال وإطلاق نار حصل في أحد فنادق المنطقة. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

وتم توقيف المواطن (ا.ح.) في بلدة برجا لإطلاقه النار ومحاولة قتل. وضُبط في حوزته مسدس حربي.

وأكدت المديرية، أنه "تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".