قائد الجيش التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية وبحثا سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

ثمّ استقبل الأميرال Edward Ahlgren كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.

كما استقبل أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني الأستاذ نصري خوري وتناول البحث شؤونًا مختلفة.