اقتراح قانون من بدر والحوت لتمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من رتبة عميد وما فوق

تقدم النائبان نبيل بدر وعماد الحوت باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعسكريين الذين يحملون رتبة عميد وما فوق.

وقد نص اقتراح القانون المقدم من مادة وحيدة على الآتي:

"­أولاً - بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر:

١- يُمدد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد بموجب أي قانون سابق.

٢- يمدد سن تقاعد العسكريين الراغبين منهم ويحملون رتبة عميد وما فوق ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

ثانياً - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".