اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال ، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميـة فـي العـراق مساء يوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، هدفـاً عسكرياً في شمال الأراضي المحتلة . وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.".

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطيران المسير مساء أمس هدفا عسكريا شمال الأراضي المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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