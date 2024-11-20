شكرا لقرائتكم خبر عن في احتفالية بيومه العالمي.. وزير التعليم يدشن المجلس الاستشاري التعليمي للطفولة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم الأربعاء، المجلس الاستشاري التعليمي للطفولة، ضمن احتفالية نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بمشاركة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، أبرزها اليونسيف ومكتب التربية لدول الخليج العربي، إضافة إلى الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، والجامعات والمراكز البحثية، وعدد من الأكاديميين والمختصين في مجال الطفولة.
واستعرض الوزير خلال الحفل فيديو تعريفياً بمبادرات الوزارة في مجال الطفولة المبكرة، وشهد فقرة حوارية مع الأطفال، إضافة إلى عرض أوبريت غنائي للأطفال، وذلك في إطار دور وزارة التعليم في دعم حقوق الطفل التربوية والنفسية والاجتماعية، وتوفير تعليم عادل وجودة عالية لكل طفل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتخللت الاحتفالية جلسات حوارية وورش عمل تناولت محاور رئيسية مثل مستقبل التعليم للأطفال، وبناء قدرات معلمي وقادة الطفولة المبكرة، وتعزيز تكامل الأسرة والمدرسة في غرس القيم لدى الطلبة، إلى جانب استعراض دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين.
وتؤكد وزارة التعليم من خلال هذه الاحتفالية استمرار جهودها في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتقديم بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ودعم الطفولة المبكرة ببرامج ومبادرات تسهم في بناء جيل واعد يحقق تطلعات المملكة.
واستعرض الوزير خلال الحفل فيديو تعريفياً بمبادرات الوزارة في مجال الطفولة المبكرة، وشهد فقرة حوارية مع الأطفال، إضافة إلى عرض أوبريت غنائي للأطفال، وذلك في إطار دور وزارة التعليم في دعم حقوق الطفل التربوية والنفسية والاجتماعية، وتوفير تعليم عادل وجودة عالية لكل طفل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المعرض المصاحب اللفعاليةكما قام الوزير بجولة في أجنحة وأركان المعرض المصاحب للاحتفالية، التي تُقام على مدى يومين 20 و21 نوفمبر الجاري بمقر الوزارة في الرياض تحت شعار: “مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل”. ويضم المعرض مشاركة عدد من الجهات البارزة، منها واحة الملك سلمان للعلوم، وجامعة الملك سعود، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية العلوم والتقنية بالقصيم، التي استعرضت أبرز المبادرات والبرامج الموجهة لتحسين حياة الأطفال وتعزيز الطفولة المبكرة.
وتخللت الاحتفالية جلسات حوارية وورش عمل تناولت محاور رئيسية مثل مستقبل التعليم للأطفال، وبناء قدرات معلمي وقادة الطفولة المبكرة، وتعزيز تكامل الأسرة والمدرسة في غرس القيم لدى الطلبة، إلى جانب استعراض دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين.
وتؤكد وزارة التعليم من خلال هذه الاحتفالية استمرار جهودها في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتقديم بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ودعم الطفولة المبكرة ببرامج ومبادرات تسهم في بناء جيل واعد يحقق تطلعات المملكة.