شكرا لمتابعة خبر عن الوليد بن طلال يوضح سر تصميم ثوبه الوطني بدون جيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الأمير الوليد بن طلال السبب وراء تصميم ثوبه الوطني بدون جيب، في تصريح يعكس عمق احترامه للرموز الوطنية ودلالاتها.

وقال الأمير الوليد: “الثوب بدون جيب لأنني أحمل هذا العلم العظيم الذي يزيّنه شعار (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، والذي يمثل مصدر عزتنا وفخرنا، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

هذا التوضيح من الأمير الوليد يأتي ليؤكد مكانة العلم السعودي ورمزيته في حياة المواطنين، وحرصه على إبراز الهوية الوطنية في أدق تفاصيل حياته اليومية.