شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تستهدف 22 نوفمبر لإطلاق رحلة السياحة الفضائية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

ستنطلق الرحلة الفضائية المأهولة التاسعة لشركة بلو أوريجين هذا الأسبوع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث أعلنت شركة جيف بيزوس للفضاء، أنها تستهدف يوم الجمعة (22 نوفمبر) لإطلاق NS-28، والذي سيرسل 6 أشخاص إلى الفضاء دون المداري.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، ستنطلق مركبة نيو شيبرد الصاروخية التابعة لشركة بلو أوريجين من ميناء الفضاء التابع للشركة في غرب تكساس.

ويشمل أعضاء طاقم NS-28 على كالاندريلي، مهندس حاصل على تعليم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومتحدث علمي ومؤلف كتاب الأكثر مبيعًا؛ والزوجان مارك وشارون هاجل؛ وأوستن ليتيرال، الذي فاز بمقعده من خلال هدية مقدمة من منصة التسوق Whatnot؛ ورائد الأعمال جيمس راسل؛ ورجل الأعمال هنري وولفوند.



يعد آل هاجل من عملاء نيو شيبرد المتكررين، حيث سافروا معًا على متن الرحلة NS-20 في مارس 2022.



أسست شارون منظمة SpaceKids Global غير الربحية التعليمية، والتي ستجعل من الرحلة NS-28 حدثًا: "فرقة الصحافة العالمية لـ SpaceKids"، وهي مجموعة من ثمانية طلاب تتراوح أعمارهم بين ثمانية إلى 12 عامًا، سيقدمون تقريرًا عن الرحلة من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وسيقومون بجولة في مرافق بلو أوريجين هناك.



وكما يوحي اسمها، ستكون الرحلة NS-28 هي الإطلاق الثامن والعشرون لـ New Shepard بشكل عام، وستكون المهمة التاسعة المأهولة للنظام المداري المستقل.



تستغرق رحلات New Shepard من 10 إلى 12 دقيقة من الإقلاع إلى هبوط الكبسولة، ولم تكشف شركة بلو أوريجين عن المبلغ الذي ستتقاضاه مقابل هذه التجربة، التي تتيح للعملاء بضع دقائق من انعدام الوزن وتمنحهم إطلالات على الأرض في ظلام الفضاء.



وقد أعلنت شركة فيرجن جالاكتيك، المنافس الرئيسي للشركة في مجال السياحة الفضائية، عن سعر التذكرة: 600 ألف دولار لكل مقعد.



ومع ذلك، لا تنقل فيرجن جالاكتيك العملاء في الوقت الحالي؛ فهي تبني أسطولاً جديدًا من طائرات الفضاء من فئة "دلتا"، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2026.



